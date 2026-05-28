Brand schnell gelöscht Müllwagen fängt in Betzdorfer Wilhelmstraße Feuer Thomas Leurs 28.05.2026, 16:30 Uhr

In den Morgenstunden an diesem Donnerstag hat ein Müllwagen in der Wilhelmstraße in Betzdorf Feuer gefangen. Für die Löscharbeiten ist der Wagen zum Schützenplatz gefahren. Vorher haben die Mitarbeiter eines Geschäfts bereits geholfen.

Rauchentwicklung an einem Müllwagen in der Betzdorfer Wilhelmstraße ist der Feuerwehr Betzdorf am Donnerstagvormittag gemeldet worden. Als die Feuerwehr dort eingetroffen ist, hatten Mitarbeiter eines Geschäfts an der Stelle, an der der Müllwagen stand, versucht, mit einem Wasserschlauch den Brand in dem Fahrzeug zu löschen, wie Stefan Prinz, Zugführer in Betzdorf, unserer Zeitung sagt.







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