Elektrogerät löst Feuer aus
Müllcontainer brennt am Aldi-Markt Altenkirchen
Am Dienstagabend, 10. März, rückten Einsatzkräfte zum Aldi-Markt an der Kölner Straße in Altenkirchen aus.
Am Dienstagabend, 10. März, rückten Einsatzkräfte zum Aldi-Markt an der Kölner Straße in Altenkirchen aus.
Werner Klak

Einsatz am Dienstagabend gegen 17.37 Uhr an der Kölner Straße in Altenkirchen: der Löschzug Altenkirchen rückte zusammen mit der Polizei zum Aldi-Markt aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Müllcontainer brannte.

Lesezeit 1 Minute
Am Dienstagabend, 10. März, rückten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Altenkirchen und der Polizei um 17.37 Uhr zum Aldi-Markt an der Kölner Straße aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Container mit Altpapier am Markt brannte. „In einem Müllcontainer hatten mehrere Kartonagen, Pappe und gepresstes Papier gebrannt“, teilt VG-Wehrleiter André Wollny auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren