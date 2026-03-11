Elektrogerät löst Feuer aus Müllcontainer brennt am Aldi-Markt Altenkirchen Annika Stock 11.03.2026, 11:29 Uhr

i Am Dienstagabend, 10. März, rückten Einsatzkräfte zum Aldi-Markt an der Kölner Straße in Altenkirchen aus. Werner Klak

Einsatz am Dienstagabend gegen 17.37 Uhr an der Kölner Straße in Altenkirchen: der Löschzug Altenkirchen rückte zusammen mit der Polizei zum Aldi-Markt aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Müllcontainer brannte.

Am Dienstagabend, 10. März, rückten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Altenkirchen und der Polizei um 17.37 Uhr zum Aldi-Markt an der Kölner Straße aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Container mit Altpapier am Markt brannte. „In einem Müllcontainer hatten mehrere Kartonagen, Pappe und gepresstes Papier gebrannt“, teilt VG-Wehrleiter André Wollny auf Nachfrage unserer Zeitung mit.







