Viele Akteure waren beim Termin an der Nister bei Flögert zusammen gekommen, um den Fortschritt der laufenden Renaturierung des Mühlgrabens in Augenschein zu nehmen. Das Ministerium und die Stiftung Natur- und Umwelt fördern das Naturprojekt.

Ein besonderes Natur-Kleinod wird derzeit aufwendig renaturiert, um die Bachmuschel wieder an der Nister bei Flögert heimisch werden zu lassen. Die Arbeiten laufen seit dem 7. August. Nun haben sich bei einem Pressetermin Umweltstaatssekretär Erwin Manz, der Verbandsgemeindebürgermeister und Kreisbeigeordneter Fred Jüngerich sowie weitere Verantwortliche vor Ort ein Bild der Arbeiten gemacht. Die Maßnahme wird zu 95 Prozent durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität gefördert mit 246.000 Euro durch die Aktion Bau Plus und zu 5 Prozent von der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz mit 12.300 Euro. Erwin Manz betonte, dass man die Verantwortung für bedrohte Arten in Rheinland-Pfalz sehr ernst nehme und die Maßnahme ein „sehr wichtiges Projekt für zusätzliche Lebensräume“ sei. Durch die Renaturierung des Mühlgrabens im Nistertal werde ein weiterer wichtiger Baustein für den Schutz bedrohter Süßwassermuscheln in Rheinland-Pfalz umgesetzt. Denn die Nister ist ein bedeutendes Rückzugsgebiet für seltene Tierarten und für die Wiederansiedlung der Bachmuscheln geeignet. „Für die Bachmuschel ist das Gebiet ein Eldorado“, betonte Thomas Paulus, Referent des Umweltministeriums.

„95 Prozent aller Süßwassermuscheln und Süßwasserschnecken in Europa sind bedroht. Umso wichtiger ist es, dass wir im Nistertal im Kreis Altenkirchen einen Hotspot der Biodiversität schaffen und erhalten. Mit der Renaturierung des Mühlgrabens leisten wir einen Beitrag zur Artenvielfalt“, erklärte Erwin Manz. Muscheln haben eine wichtige ökologische Funktion. So filtern die Bachmuscheln Wasser und lockern obere Bodenschichten auf. Das verbessert die Lebensbedingungen für alle Lebewesen in den betroffenen Gewässern und sorgt für mehr Artenvielfalt.

i Verantwortliche machten sich beim jüngsten Pressetermin vor Ort ein Bild von den laufenden Arbeiten (von rechts): Alexander Kohl (Stiftung Natur und Umwelt), Stefan Hassel (Ortsbürgermeister Helmeroth), Oliver Weber (Leiter Bau und Umwelt von der Kreisverwaltung), Fred Jüngerich (VG-Chef und Kreisbeigeordneter), Erwin Manz (Staatssekräter), Jan Neuser (Untere Naturschutzbehörde), Christian Heidtmann (Untere Naturschutzbehörde), Thomas Paulus (Referent Umweltministerium), Oliver Lankes (SGD Nord), Maurice Maurer (Baggerfahrer) und Niklas Kleefisch (Planungsbüro Igeo). Annika Stock

Laut Christian Heidtmann von der Unteren Naturschutzbehörde umfasst die Renaturierung die Wiederöffnung eines heute nicht mehr funktionstüchtigen ehemaligen Mühlgrabens in der Gemarkungen Flögert auf circa 900 Metern Länge sowie eine neu herzustellende Wiedereinleitungsstrecke in die Nister von circa 70 Metern. Bei diesen Arbeiten wird der Mühlgraben geräumt, neu profiliert und eine circa 20 Zentimeter dicke Kiesschicht eingebracht. „Zur weiteren Nutzung des landwirtschaftlichen Wegs wird kurz vor der Mühle eine Furt angelegt. Hier werden zusätzlich Trittsteine verbaut, um auch Fußgängern ein Überqueren zu ermöglichen“, führt Heidtmann aus.

Man hoffe, dass die Maßnahme spätestens im Oktober abgeschlossen wird. „Wir rechnen aktuell zwischen zehn bis zwölf Wochen“, so Heidtmann. Derzeit gehe man von Gesamtkosten der Maßnahme von rund 200.000 Euro aus, sodass die bewilligten Mittel von Land und Stiftung nicht vollständig abgerufen werden – diese würden wieder im Fördertopf für weitere Projekte landen. Unter anderem werde durch den Einbau beziehungsweise der Weiterverwendung von Erdaushub Mittel eingespart.

i Wurden bei den Arbeiten entdeckt: Beim Pressetermin wurden alte Bachmuscheln gezeigt. Annika Stock

Durch den neu gestalteten Gewässerabschnitt wird ein besonders geeigneter Lebensraum für die Wiederansiedlung der stark gefährdeten Bachmuschel geschaffen und gleichzeitig die natürliche Entwicklung des Fließgewässers unterstützt. Hauptbedrohung für die Bachmuschel sind die Zerschneidung von Lebensräumen, Eutrophierung (Überdüngung) und Wasserverschmutzung, invasive Arten sowie die Folgen der Erderwärmung. Projekte wie die Renaturierung des Mühlgrabens im Nistertal tragen dazu bei, diesen Entwicklungen entgegenzuwirken.

Die Nister liegt laut Christan Heidtmann im Flora-Fauna-Habitat (FFH) Gebiet „Nistertal und Kroppacher Schweiz“ und beherbergt eine Restpopulation der stark gefährdeten Bachmuschel, Vorkommen der deutschen Verantwortungsfischarten Barbe, Nase sowie weitere FFH-Arten (Bachneunauge und Groppe). „Um die Funktion eines Ersatzlebensraums optimal zu erfüllen, muss der Graben Flachwasserbereiche, durchströmbare Kiesbereiche und einen Schutz gegenüber sehr hohen Fließgeschwindigkeiten bieten. Die Flachwasserbereiche sind wichtiger Lebensraum für Jungfische und die Kiesbereiche stellen Habitate in geeigneter Qualität für Jungmuscheln sicher“, so Heidtmann weiter.

i Die Nister ist ein bedeutendes Rückzugsgebiet für seltene Tierarten und für die Wiederansiedlung der Bachmuscheln geeignet. Annika Stock

VG-Chef und Kreisbeigeordneter Fred Jüngerich hob hervor, dass es gelte, die Region zu schützen. Er bedankte sich ausdrücklich für die opulente Zuwendung vom Ministerium und betonte gleichermaßen seinen Dank ebenfalls an Ministerin Katrin Eder. Ortsbürgermeister Stephan Hassel berichtete, dass vor der Maßnahme „große Aufklärungsarbeit“ im Dorf von Nöten war, doch nun stehe das ganze Dorf „100 Prozent hinter der Maßnahme“. Ein großer Dank ging an die Besitzerin der Mühle, denn ohne ihr Einverständnis wäre die Maßnahme nicht möglich gewesen. Zudem lobt der Ortschef, dass man sich jederzeit bei dem Projekt sehr gut abgeholt gefühlt habe von allen Beteiligten.

Auch beim Kloster Marienstatt ist eine größere Maßnahme zur Renaturierung der Nisteraue unterhalb der Abtei Marienstatt noch geplant, wie Staatssekretär Erwin Manz berichtete. Dort wolle man auf 21 Hektar naturnahe Auen entwickeln und zur Wiedervernässung der Auenwiesen beitragen. „Wir haben als Landesregierung die gesamte Nister im Blick“, betonte er. Man führe dazu viele Maßnahmen zusammen durch.

Die Historie der Helmerother Mühle

Die Mühle wurde erstmals 1492 urkundlich erwähnt. Damals wurde sie als Bannmühle unter der Herrschaft der Grafen von Sayn betrieben. Hier waren Bauern verpflichtet, ihr Getreide mahlen zu lassen. Der Mühlgraben diente als Zuleitung von der Nister, um den Betrieb der Mühle zu gewährleisten. Während des Dritten Reiches wurde ein staatliches Mehrlieferkontingent eingeführt, dass die Existenz kleinerer Mühlen sicherte, nach dem Krieg aber aufgehoben wurde, was zu Überkapazitäten und schärferem Wettbewerb. führte. Der Gesetzgeber beschloss 1957 das Mühlenstillegungsgesetz, wodurch viele kleine Mühlen geschlossen wurden. 1959 wurde die Helmerother Mühle – die dem Mühlensterben im 19. und 20. Jahrhundert durch fortwährende Modernisierung und Erweiterungen entgangen war – geschlossen. Heute befindet sie sich in Privatbesitz und wurde umfassend restauriert. Die heutigen Gebäude sind Fachwerkbauten aus dem 19. und 20. Jahrhundert. (Quelle: Info-Tafel am ehemaligen Mühlgraben in Flögert)