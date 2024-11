Die Geschenke türmen sich auf dem Tisch, dass Karl Moll fast schon dahinter verschwindet. Am vergangenen Donnerstag feierte der Mudersbacher seinen 100. Geburtstag in Hotel „Zum weißen Stein“ in Kirchen. Moll kann auf ein ereignisreiches Leben zurückblicken. Er ist das letzte noch lebende Gründungsmitglied der Gewerkschaft der Polizei (GdP) im Kreis Altenkirchen.