50 Jahre Kita Sonnenschein: Mudersbach feiert ein halbes Jahrhundert Kinderlachen, Erinnerung und Gemeinschaft. Ein buntes Jubiläumsfest verbindet die Geschichte der Einrichtung mit Spaß für die ganze Familie. Nun wird der runde Geburtstag gefeiert.
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Seit Wochen laufen die Vorbereitungen für das große Ereignis am Samstag. 8. August: 50 Jahre Kindertagesstätte in Mudersbach, fünf Jahrzehnte gelebte Bildungs- und Betreuungsarbeit. Das Jubiläum bietet Gelegenheit, die Entwicklung der Kindertagesstätte sowie ihre Bedeutung für die Gemeinde in den vergangenen Jahrzehnten zu würdigen.