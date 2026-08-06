Einrichtung wird 50 Jahre alt Mudersbacher Kita Sonnenschein feiert runden Geburtstag Gaby Wertebach 06.08.2026, 10:00 Uhr

i Kita-Leiter Lars Rassel, seine Kolleginnen und Sabrina Gerhardus, Mitglied des Elternausschusses und des Fördervereins, freuen sich auf das große Fest. Gaby Wertebach

50 Jahre Kita Sonnenschein: Mudersbach feiert ein halbes Jahrhundert Kinderlachen, Erinnerung und Gemeinschaft. Ein buntes Jubiläumsfest verbindet die Geschichte der Einrichtung mit Spaß für die ganze Familie. Nun wird der runde Geburtstag gefeiert.

Seit Wochen laufen die Vorbereitungen für das große Ereignis am Samstag. 8. August: 50 Jahre Kindertagesstätte in Mudersbach, fünf Jahrzehnte gelebte Bildungs- und Betreuungsarbeit. Das Jubiläum bietet Gelegenheit, die Entwicklung der Kindertagesstätte sowie ihre Bedeutung für die Gemeinde in den vergangenen Jahrzehnten zu würdigen.







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