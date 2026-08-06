Einrichtung wird 50 Jahre alt
Mudersbacher Kita Sonnenschein feiert runden Geburtstag
Kita-Leiter Lars Rassel, seine Kolleginnen und Sabrina Gerhardus, Mitglied des Elternausschusses und des Fördervereins, freuen s
Kita-Leiter Lars Rassel, seine Kolleginnen und Sabrina Gerhardus, Mitglied des Elternausschusses und des Fördervereins, freuen sich auf das große Fest.
Gaby Wertebach

50 Jahre Kita Sonnenschein: Mudersbach feiert ein halbes Jahrhundert Kinderlachen, Erinnerung und Gemeinschaft. Ein buntes Jubiläumsfest verbindet die Geschichte der Einrichtung mit Spaß für die ganze Familie. Nun wird der runde Geburtstag gefeiert.

Lesezeit 2 Minuten
Seit Wochen laufen die Vorbereitungen für das große Ereignis am Samstag. 8. August: 50 Jahre Kindertagesstätte in Mudersbach, fünf Jahrzehnte gelebte Bildungs- und Betreuungsarbeit. Das Jubiläum bietet Gelegenheit, die Entwicklung der Kindertagesstätte sowie ihre Bedeutung für die Gemeinde in den vergangenen Jahrzehnten zu würdigen.
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