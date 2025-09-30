Vier Tage feiern Mudersbacher Kirmes dieses Jahr einen Tag kürzer 30.09.2025, 15:00 Uhr

i Die Mudersbacher Kirmes gehört zu den größten Volksfesten in der Region. Auch in diesem Jahr ist wieder einiges geplant. Thomas Leurs

An diesem Donnerstag startet wieder die Kirmes in Mudersbach. Über mehrere Tage werden rund 40 Schausteller auf die Besucher warten. Dieses Jahr wird allerdings der Montag als Kirmestag ausfallen. Grund ist die große Baustelle in Mudersbach.

Mit dem Autoscooter fahren, Runden auf dem Mini-Karussell drehen oder in die Achterbahn einsteigen. An diesem Donnerstag, 2. Oktober, startet wieder die Mudersbacher Kirmes. Und sie hat einiges zu bieten. Jedoch gibt es eine Einschränkung: Der Förderverein Mudersbach, der die Kirmes organisiert, verkürzt den in der Regel fünftägigen Rummel um den Montag – Grund ist die Baustelle B62.







