Gedenken in Westerwald Mudersbach ehrt Maik Köhler mit neuem Begegnungsplatz Gaby Wertebach 06.09.2026, 18:00 Uhr

i Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde sowie der Stadt Kirchen, Andreas Hundhausen (rechts), freute sich über den neuen Maik-Köhler-Platz. Dabei auch Ortsbürgermeister Christian Peter. Gaby Wertebach

Ein neu gestalteter Platz im Herzen von Mudersbach soll zu einem Ort der Begegnung heranwachsen – und an den viel zu früh gestorbenen Lokalpolitiker Maik Köhler erinnern. Bei der Eröffnung bewegten Musik und persönliche Worte viele Anwesende.

Es war ein Tag der Freude und zugleich ein Tag, der viele Anwesende tief bewegte. Mit der Enthüllung der neuen Tafel und der offiziellen Eröffnung wurde der neugestaltete Platz in Mudersbach seiner Bestimmung übergeben. Künftig trägt er den Namen des im Alter von gerade einmal 44 Jahren völlig unerwartet verstorbenen ehemaligen Verbandsbürgermeisters der Stadt Kirchen und Ortsbürgermeisters von Mudersbach, Maik Köhler.







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