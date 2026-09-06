Ein neu gestalteter Platz im Herzen von Mudersbach soll zu einem Ort der Begegnung heranwachsen – und an den viel zu früh gestorbenen Lokalpolitiker Maik Köhler erinnern. Bei der Eröffnung bewegten Musik und persönliche Worte viele Anwesende.
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Es war ein Tag der Freude und zugleich ein Tag, der viele Anwesende tief bewegte. Mit der Enthüllung der neuen Tafel und der offiziellen Eröffnung wurde der neugestaltete Platz in Mudersbach seiner Bestimmung übergeben. Künftig trägt er den Namen des im Alter von gerade einmal 44 Jahren völlig unerwartet verstorbenen ehemaligen Verbandsbürgermeisters der Stadt Kirchen und Ortsbürgermeisters von Mudersbach, Maik Köhler.