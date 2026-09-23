Standorte Daaden und Weitefeld Mubea will ein Drittel seiner Stellen streichen Thomas Leurs 23.09.2026, 19:00 Uhr

i Weiterer Stellenabbau in Daaden: Das Unternehmen Mubea teilt mit, dass bis Ende 2028 rund 200 Stellen abgebaut werden sollen. Thomas Leurs

Das Unternehmen Mubea will an seinen Standorten in Daaden und Weitefeld Stellen abbauen. Bis Ende 2028 sollen von aktuell rund 600 Mitarbeitern noch 400 bleiben. Sowohl die kommunale Politik als auch die IG Metall sind von diesem Schritt überrascht.

Es ist gerade zwei Jahre her, da hat der Automobilzulieferer Mubea bekannt gegeben, dass er deutschlandweit 300 Arbeitsplätze abbauen will. Davon war damals auch der Standort in Daaden betroffen. Nun folgt der nächste Stellenabbau in unserer Region. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gibt, will es die Zahl der Beschäftigten in Daaden und Weitefeld bis Ende 2028 von derzeit rund 600 auf etwa 400 reduzieren.







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