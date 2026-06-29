Trio aus Betzdorf und Kirchen Motorradtour durch Asien liefert unvergessliche Momente Gaby Wertebach 29.06.2026, 12:00 Uhr

i Ein Wasserfall bot den Bikern aus Betzdorf und Kirchen eine grandiose Fotokulisse. Jakob Meier

Neue Freundschaften geknüpft, atemberaubende Ausblicke genossen und ein paarmal Ärger mit Verkehrspolizisten gehabt – das Biker-Trio aus Betzdorf und Kirchen hatte nach seiner Asientour viel zu erzählen.

Auch wenn der Traum von der Fahrt über den Pamir Highway am Ende am schlechten Wetter scheiterte, kehrten die drei Motorradfahrer Jakob Meier und sein Sohn Daniel aus Betzdorf sowie Marvin Schmidt aus Kirchen mit unzähligen Geschichten zurück. Fast überall, wo die drei anhielten, wurden sie neugierig angesprochen und immer wieder um gemeinsame Fotos gebeten, weshalb sie auf zahlreichen Handys in mehreren Ländern zu finden sind.







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