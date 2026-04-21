Tatort Emmerzhausen Motorradfahrer fuhr schnurstracks auf Polizisten zu Markus Kratzer 21.04.2026, 13:30 Uhr

i Nach einem Vorfall am Samstag in Emmerzhausen sucht die Polizei Zeugen, denen ein Motorradfahrer aufgefallen ist. Jens Büttner/dpa

Rücksichtsloser geht es kaum: Ein Motorradfahrer hat auf seiner Flucht vor der Polizei in Emmerzhausen um ein Haar einen Beamten über den Haufen gefahren. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben.

Da gehört schon eine gehörige Portion Kaltblütigkeit dazu, einfach mal mit dem Motorrad auf einen Polizisten loszufahren, um sich einer Kontrolle zu entziehen. So geschehen am Samstag, 18. April, gegen 17.15 Uhr auf der L280 in Emmerzhausen. Laut Bericht der Polizei Betzdorf war eine Funkstreifenbesatzung in Höhe der Hauptstraße 24 mit einem anderen Einsatz beschäftigt, als den Beamten ein lautes Motorrad auffiel, das in einiger Entfernung einen ...







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