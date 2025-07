Motorradfahren ist mehr als ein Hobby. Die Mischung aus Abenteuer, Adrenalin und Konzentration auf dem Bike vermittelt ein Gefühl von Freiheit und Rebellion. Und genau das tut auch die Moto Garage Westerwald. Gestartet als Moto Garage Diner im Gewerbegebiet in Altenkirchen, ist die beliebte Anlaufstelle ein Stück westwärts an der B8 umgezogen – ins Gewerbegebiet Buchholz/Mendt. Kürzlich wurde Eröffnung gefeiert. Das aus einer Mischung von Industrial Design, Upcycling, Motorrädern, Werkstatt, Klamotten und Rockmusik bestehende Konzept von Inhaber Sid – so wird der gebürtige Syrer von allen genannt und bevorzugt den Namen auch für diesen Artikel – kommt an.

Aus Dubai in den Westerwald gekommen

„Das ist mein Leben. Ich bin Biker“, sagt der 42-Jährige, der selbst eine Indian Chieftain fährt und künftig auch Ausfahrten anbieten will. Seit 20 Jahren ist er im Motorradgeschäft tätig – das allerdings nicht nur in Deutschland. Denn Sid, der außer seiner Muttersprache Arabisch perfektes Englisch und gutes Deutsch spricht, hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Er kam 2015 aus Dubai über die Türkei, Griechenland und Belgien nach Deutschland. Im Emirat hatte er seit 2005 zunächst für Suzuki, später als Sales Manager anderer Marken gearbeitet. Doch Dubai war kein gutes Pflaster für Gegner des Assad-Regimes. Und so musste der studierte Business-Manager 2015 das Land verlassen, obwohl er noch im Angestellten-Verhältnis stand. So kam es, dass er bei seiner Ankunft in Deutschland einen Arbeitsvertrag vorweisen konnte – und in kürzester eine Arbeitserlaubnis erhielt.

i Eine Wand der Moto Garage Westerwald hat Sid als Werkstatt gestaltet. Inga Sprünken

„Ich habe in Wuppertal gearbeitet, wo ich 2017 auch meine Frau kennengelernt habe“, erzählt der Vater einer zweieinhalbjährigen Tochter, der immer schon den Wunsch verspürte, eigene Ideen zu verwirklichen. „Wir haben 2019 in Altenkirchen eröffnet“, erzählt er von den Anfängen kurz vor Beginn der Corona-Pandemie. Die Zeiten hätten schlechter nicht sein können – dem damaligen Moto Garage Diner erging es wie vielen in der Corona-Krise, es schrieb rote Zahlen. Doch Sid, der das Unternehmen zusammen mit anderen gestartet hatte, wollte nicht aufgeben. Nach der Schließung 2024 schaute er sich nach einem neuen Standort um.

„Ich wollte eine Halle, in der alles offen ist und die eine gute Akustik für die Livekonzerte hat“, erzählt Sid. In einer Lagerhalle, einst Teil einer Alu-Fabrik, wurde er fündig. 500 Quadratmeter wurden für die neue Moto Garage abgetrennt, und Sid, der als Teil eines achtköpfigen Teams für das Design und für den Motorrad-Verkauf zuständig ist, während seine Ehefrau Karolin Marquardt das Geschäft führt, renovierte die Halle selbst.

Unikate prägen die Inneneinrichtung

Das Interieur besteht aus diversen Unikaten, die der Holzfan teilweise selbst gebaut hat. Dazu gehören etwa drei Tische, deren Unterteile einst Nähmaschinen waren. „Die stammen von der Familie meiner Frau aus Stuttgart“, berichtet Sid. An den Wänden im als Gastraum mit Theke gestalteten Eingangsbereich hängen Metallschilder und Motorradteile. In der Ausstellungshalle, die von einer großen Bühne dominiert wird, kommen halbe historische Motorräder scheinbar aus der Wand gefahren. Eine Wand ist in Form einer alten Werkstatt gestaltet. Auf der mächtigen Werkbank liegen T-Shirts und andere Biker-Accessoires. Denn das Angebot der Moto Garage Westerwald beinhaltet auch Hemden, Kleider, Jacken, Taschen und Lederklamotten bekannter Marken sowie Helme und Biker-Stiefel. Hinzu kommen Motorräder der Marken Brixton, Benelli, Rieju, CF Moto Quads sowie gebrauchte Harley Davidson, für die man auch ein Service-Center führt.

i Sid und Oaiss (rechts) freuen sich im Gastraum über den Neustart der Moto Garage Westerwald. Inga Sprünken

„Ich mag Sachen, die Seele haben“, sagt Sid und präsentiert die Galerie über dem Gastraum. Hier befindet sich der Lounge-Bereich mit historischer Club-Garnitur und Chesterfield-Sofa. Auch von dort hat man einen Blick auf die große Bühne. Denn Sid liebt Rockmusik und freut sich auf die – zumeist kostenlosen – Konzerte von bekannten und unbekannten Bands aus der Region. Um die kümmert sich Musikmanager Andy Meyer im Team der Moto Garage. Inga Sprünken

Am Wochenende kommt der Food-Truck

In der neuen Moto Garage Westerwald gibt es keine reguläre Küche, sondern nur ein Angebot an Baguettes und süßen Backwaren der Oskar-Bäckerei. An den Wochenenden versorgt zusätzlich ein Food-Truck die Gäste mit Burgern und Pommes. Die gesamte Location kann kostenfrei auch für private Events gemietet werden. Die Öffnungszeiten sind Mittwoch und Donnerstag von 12 bis 19 Uhr, Freitag von 12 bis 22 Uhr, Samstag von 12 bis 24 Uhr und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Im Winter gelten andere Öffnungszeiten. Infos gibt es unter www.motogarage-westerwald.de, bei Facebook, Instagram und Tiktok.