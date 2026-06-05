Projekt Kunstpfad im Gange
Mosaikbank in Altenkirchen nimmt Gestalt an 

Altenkirchen startet ein kreatives Projekt am Quengelbach: Kinder und Erwachsene gestalten in Ton einen neuen Stadtraum. Gemeinschaftliche Workshops schaffen einen Ort der Begegnung entlang des Bachlaufs.

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Kein Zweifel, seit seiner Eröffnung hat der „Kultursalon“ schon viele interessante Veranstaltungen beherbergt. An diesem Vormittag hat sich jedoch die „Mobile Tonwerkstatt“ der Jugendkunstschule in Altenkirchens guter Stube einquartiert, und das ist wirklich etwas ganz Ungewöhnliches.

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