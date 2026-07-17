Weinende Stimme, angeblicher Arzt, die Forderung nach viel Geld: Eine 86‑Jährige wird am Rand des AK-Landes zum Ziel einer perfiden Telefonmasche. Mit der geistesgegenwärtigen Reaktion der Seniorin hatte die Betrüger sicher nicht gerechnet.

An der Geistesgegenwart einer Seniorin aus Morsbach sind Betrüger am Donnerstag gescheitert, wie die die oberbergische Polizei berichtet. Gegen 20.45 Uhr klingelte das Telefon der 86-Jährigen. Als sie das Gespräch annahm, hörte sie am anderen Ende der Leitung das laute Weinen einer Frau. Die Frau berichtete, dass sie sich wegen einer schweren Erkrankung in einer Kölner Klinik befinde.

Daraufhin übernahm ein seriös klingender Mann mit bayerischem Akzent das Gespräch, der sich als Arzt ausgab. Der angebliche Mediziner erklärte der Morsbacherin, dass ihre Tochter mit einer Krebserkrankung eingeliefert worden sei und nun innerhalb von zwei Tagen lebensrettende Medikamente beschafft werden müssten. Für diese Medikamente solle die 86-Jährige jetzt einen hohen fünfstelligen Geldbetrag aufbringen.

Die Seniorin fiel nicht auf den Betrugsversuch herein und erwiderte, dass sie zuerst mit ihrer Enkelin sprechen müsse. Daraufhin wurde das Gespräch beendet, und die Betrüger gingen leer aus.