Krimifans kommen im Herbst in Betzdorf und Umgebung wieder voll auf ihre Kosten. Denn dann geht das zweite Festival in der „Mordsregion Westerwald“ über die Bühne. Hochkarätige Autoren erwarten die Zuhörer.

Es gibt sicher nicht viele Vereine, die aus einem fiktiven Kegelklub hervorgegangen sind. Bei den „Wäller Rumkugeln“ ist das tatsächlich der Fall. Denn in einem Krimi von Micha Krämer, „Sand im Dekolleté,“ taucht der Kegelclub „Rumkugeln“ auf, und Krämer und seine Freunde tauften kurzerhand den 2022 ins Leben gerufenen Betzdorfer Literatur-und Kulturverein „Wäller Rumkugeln“. Und dieser Verein wird nun erneut bei der Ausrichtung eines dreiwöchigen Krimifestivals engagiert sein.

Vom 19. September bis 10. Oktober geht unter dem Titel „Mordsregion Westerwald“ das zweite Krimifestival im Westerwald über die Bühne. Die Lesungen mit Autoren auf der Spiegel-Bestellerliste finden in Betzdorf und Umgebung statt. Höhepunkt ist sicherlich der Auftritt von Erfolgsautor Klaus-Peter Wolf in der Stadthalle in Betzdorf (10. Oktober, 19 Uhr).

Lesungen auch in der Hachenburger Brauerei

An der Premiere des Krimifestivals im Westerwald vor zwei Jahren waren noch der Westerwaldkreis und der Kreis Neuwied beteiligt. Dieses Mal ist der Kreis Altenkirchen mit Schirmherr, Landrat Peter Enders – Ehrenmitglied des Vereins – allein mit im Boot. Es gibt zwei Ausnahmen: Die Lesungen von Micha Krämer (19. September, 19 Uhr) und dem Ex-Kripobeamten Carsten Schütte (24. September, 19 Uhr), finden in der Hachenburger Brauerei, als einem der wichtigen Unterstützer der Veranstaltungsreihe, statt. Zu den Hauptsponsoren gehören auch die Sparkasse Westerwald-Sieg und VRM – Besser Bus&Bahn. Ohne diese Unterstützung könne eine solche Veranstaltungsreihe nicht gestemmt werden, so der Verein.

i "Hennings Oldiegarage" in Alsdorf ist eine von mehreren Locations beim Krimifestival - aber eine ganz besondere. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Insgesamt konnten 16 Krimiautoren für Lesungen gewonnen werden. „Wir wollen mehr Raum für Kultur schaffen“, sagt Cécile Himmrich, die neben Ingo Molly und Monika Hummel zum Sprecherteam des Vereins gehört, der aktuell 22 Mitglieder zählt. 22 Männer und Frauen, die sich alle aktiv einbringen, betont Krämer. Dies sei Voraussetzung für eine Mitgliedschaft. Der Kausener Krimiautor stellte gemeinsam mit Vereinskollegen wie Kerstin Himmrich und Katrin Schmidt im Bestattungshaus Himmrich in Alsdorf das Programm des Festivals vor. Denn „Hennings Oldigarage“ dort ist eine der Location für die Lesungen.

„Es macht einfach Spaß und das AK-Land ist eben eine Mordsregion, weil hier so viel passiert.“

Ingo Molly

Die Organisation eines so großen Events bedeutet sehr viel Arbeit im Vorfeld. Doch der Verein mache es gerne, betont Ingo Molly: „Es macht einfach Spaß und das AK-Land ist eben eine Mordsregion, weil hier so viel passiert.“ Nach dem Erfolg der ersten Auflage vor zwei Jahren habe sich der Verein entschlossen: „Das machen wir wieder“, sagt Krämer, der seinen Freund Klaus-Peter Wolf – er hat bekanntlich viele Jahre in der Nähe von Altenkirchen gewohnt – nach dessen Auftritt sofort für einen neuerlichen Besuch jetzt im Oktober gewinnen konnte.

i Die beiden Beriner Autoren Hans Rath und Edgar Rai schreiben unter dem Pseudonym Moritz Matthies die "Erdmännchen-Krimis" - auch sie kommen zum Krimifestival. Mika Krämer. Verein Wäller Rummkugeln

Wolf ist mit seinen Büchern Stammgast auf der Spiegel-Bestsellerliste. Dort findet sich auch die Autorin Anna Schneider mit ihrer „Grenzfall-Serie“. Sie liest in der Kreisverwaltung Altenkirchen (21. September, 16 Uhr). Spiegel-Besteller-Autoren sind auch Hans Rath und Edgar Rai, die unter dem Pseudonym Moritz Matthies die „Erdmännchen-Krimis“ schreiben. Sie sind in der Kulturkirche Altenkirchen zu Gast (26. September, 19 Uhr). Zwei Krimiautoren lassen am Meeresstrand morden: Andreas Schmidt an der Ostsee und in der Bürgerstube in Grünebach (2. Oktober, 19 Uhr) sowie Nané Lénard in Ostfriesland und in „Hennings Oldiegarage“ in Alsdorf (3. Oktober, 19 Uhr). „Wir haben bei der Auswahl darauf geachtet, dass die Autoren performen können“, sagt Krämer.

i Besteller-Autorin Anna Schneider kommt zum Krimifestvial "Mordsregion Westerwald". Gaby Gerster

Weitere Schauplätze der Lesungen sind die Hüttenschenke in Wehbach, die Klangschmiede in Wölmesen, der Sonnehof in Weyerbusch, das Bürgerhaus in Daaden und das Hexagon in Wissen.

Der Verein setzt beim Festival auch auf lokale Autoren und Künstler wie mario el toro, der sein Programm „Koffer Bombe 2“, eine Mischung aus Theater, Lesung und Poetry, im Hüttenhaus in Herdorf präsentieren wird (4. Oktober, 19 Uhr). Die „erste Kofferbombe“ war Bestandteil des „Betzdorfer Blutbads“, ein Krimifestival, das der Kulturverein „Eule“ 2011 und 2013 veranstaltete und das den Krimiautor Micha Krämer hervorgebracht hat, der mit seinen Westerwald und Ostfriesland Krimis inzwischen bundesweit eine treue Leserschaft gefunden hat. So ist seine „Krimibus-Tour“ im Rahmen des Festivals bereits ausgebucht. Ansonsten gibt es noch Karten für alle Lesungen.

Das gilt auch für das heimische Autoren-Trio Anette Schäfer, Achim Heinz und Ulrich Thielmann, die zusammen im Bergbaumuseum in Sassenroth ihre Bücher vorstellen werden (8. Oktober, 19 Uhr). Der Verein denkt auch an junge Leser: So wird die Autorin Bettina Göschl in der Stadthalle vor Grundschülern aus der VG Betzdorf-Gebhardshain und der VG Kirchen lesen. „Wir erwarten um die 500 Kinder“, freut sich Ingo Molly. Landrat Enders freut sich in einem Grußwort im Programmheft auf „Spannung, Gänsehaut und Nervenkitzel“. Er bedankt sich beim Verein „Wäller Rumkugeln“ für das Engagement bei der Organisation: „Da stecken sehr viel Herzblut und Leidenschaft dahinter.“

Das komplette Programm findet sich im Internet unter www.mordsregion.de. Hier gibt es auch die Tickets im Vorverkauf.