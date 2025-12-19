Einigung mit Betriebsrat Montaplast: Sozialplan für Abbau der 650 Stellen steht Michael Fenstermacher 19.12.2025, 17:00 Uhr

i Der Automobilzulieferer Montaplast baut am Hauptsitz in Morsbach 650 Stellen ab. Montaplast

Ein Schock für viele Arbeitnehmer im AK-Land war im Sommer die Ankündigung des massiven Stellenabbaus beim Automobilzulieferer Montaplast. Nun haben sich Unternehmen und Betriebsrat auf einen Sozialplan geeinigt. Freiwilligkeit ist dabei Trumpf.

650 Stellen fallen beim weltweit tätigen Automobilzulieferer Montaplast am Hauptsitz Morsbach weg. Diese Nachricht sandte bei Bekanntwerden im Sommer Schockwellen auch ins benachbarte AK-Land, von wo nach Unternehmensangaben mehr als ein Viertel der Beschäftigten kommen.







Artikel teilen

Artikel teilen