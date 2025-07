Bangen um die Jobs auch bei vielen Einpendlern aus dem AK-Land: Der Autozulieferer Montaplast baut 650 Stellen am Hauptsitz in Morsbach ab. Der Betriebsrat erkennt die Notwendigkeit der Einschnitte an – und kritisiert das alte Management.

Um ihre Arbeitsplätze bangen viele der 2100 heimischen Mitarbeiter des in Morsbach ansässigen Automobilzulieferers Montaplast. Am Hauptsitz des weltweit tätigen Unternehmens, das vor den Toren des AK-Landes traditionell auch viele Einpendler aus dem Siegerland und dem Westerwald beschäftigt, soll im Zuge eines Restrukturierungsprogramms bis Ende 2028 650 Stellen, also fast jeder dritte Job, wegfallen, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Produktion wird auf zwei Werke konzentiert

In einer Betriebsversammlung hat Montaplast am Dienstag die Belegschaft über den Stellenabbau informiert, der mit einer Konsolidierung der Werke in Morsbach bis Ende 2026 einhergeht. Die Produktion soll auf drei statt zwei Werke konzentriert werden. Im Werk 1 soll demnach in Zukunft nur noch die Fertigung von Ersatzteilen stattfinden. „Die Auslastung unserer Werke ist seit 2018 stetig gesunken, ohne dass je die Kapazitäten angepasst wurden“, erläuterte Hauptgeschäftsführer (CEO) Tom Graf. „Hier haben wir deutlichen Nachholungsbedarf, damit wir wieder auf branchenübliche Auslastungswerte kommen. Momentan liegen wir deutlich darunter.“

i Tom Graf steht als Hauptgeschäftsführer (CEO) an der Spitze von Montaplast. Tom Graf

Bis Ende 2028 sollen die Überkapazitäten abgebaut und die Effizienz deutlich erhöht werden, auch durch die Reduzierung von Leihkräften. Betriebsbedingte Kündigungen können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Der notwendige Stellenabbau soll so sozialverträglich wie möglich umgesetzt werden, also mit Interessenausgleich und Sozialplan. Betroffen ist sowohl die Fertigung als auch die Verwaltung, wo es ebenfalls einen Personalüberhang gibt. Details zu Bereichen und Umfang stimmt die Geschäftsführung in den nächsten Wochen mit dem Betriebsrat ab. Bis Ende September soll das Personalkonzept stehen.

Einschnitte kommen für Belegschaft nicht ganz überraschend

„Die Mitteilung der Geschäftsführung war für die Kollegen natürlich ein Schock“, sagte der Betriebsratsvorsitzende Frank Rosenthal laut Pressemitteilung nach Ende der Betriebsversammlung. „Dennoch hat die Belegschaft die Informationen ruhig aufgenommen. Dazu hat sicherlich beigetragen, dass der Standort Morsbach erhalten bleiben soll und der Personalabbau stufenweise erfolgen wird.“

Überraschend kommt die Nachricht für die Belegschaft zudem offensichtlich nicht. So hatte das Unternehmen bereits Anfang Juli bekannt gegeben, dass die langfristige Finanzierung bis Ende 2028 dank einer Vereinbarung mit Banken und Gesellschaftern bis Ende 2028 gesichert ist, das damit verbundene Restrukturierungskonzept jedoch „nicht ohne spürbare Einschnitte“ umsetzbar sei.

„Das alte Management hat die Durchfinanzierung noch nicht einmal in zehn Jahren erreicht.“

Betriebsratsvorsitzender Frank Rosenthal, der die neue Geschäftsführung dagegen lobt

Aufregung gab es außerdem bei Montaplast laut einem Bericht der „Kölnischen Rundschau“ bereits im November 2024, als die Belegschaft von der damaligen Geschäftsführung unter anderem per Aushang darüber informiert wurde, dass kein Weihnachtsgeld als Jahresleistung gezahlt werden könne. Begründet wurde dies durch die Gefahr einer Insolvenz, die ohne diesen Schritt unmittelbar gedroht hätte.

Für die nun binnen vier Monaten gesicherte Finanzierung lobt Betriebsratschef Rosenthal laut aktueller Pressemitteilung die neue Geschäftsführung um Tom Graf. „Das alte Management hat die Durchfinanzierung noch nicht einmal in zehn Jahren erreicht“, wird Rosenthal zitiert. Rosenthal legte zudem Wert darauf, dass es in der bevorstehenden Restrukturierungsphase nicht nur um Montaplast gehe, sondern auch um Morsbach. „Hier sind die meisten Kollegen zu Hause. Morsbach braucht ein starkes Unternehmen Montaplast hier am Standort, damit Morsbach eine starke Region bleibt.“

In Morsbach soll auch investiert werden

CEO Tom Graf wertet die Einigung mit Banken und Gesellschaftern als Vertrauensbeweis, der aber sei „verbunden mit einem klaren Auftrag“. „Im Markt herrscht ein harter Verdrängungswettbewerb, und wir müssen uns grundlegend neu aufstellen, wenn wir kurz-, mittel- und langfristig im Wettbewerb bestehen wollen.“ Sparen will Montaplast auch durch die Verbesserung von Prozessen und Logistik sowie bei betrieblichen Ausgaben. Investiert werden soll parallel in Photovoltaikanlagen sowie die Einführung einer neuen, zentralen Unternehmenssoftware. „Mit diesen Maßnahmen stellen wir sicher, dass Morsbach bis 2028 wieder ein starker und zukunftsfähiger Standort in einer gesund aufgestellten und wettbewerbsfähigen Unternehmensgruppe ist“, so Graf.

Wie viele Automobilzulieferer steht auch der Kunststoffspezialist, der aktuell als größter Arbeitgeber im Oberbergischen Kreis gilt, wirtschaftlich stark unter Druck. „Der Pkw-Absatz in den wichtigen Kernmärkten Europa und den USA stagniert. Hinzu kommen erheblich gestiegene Kosten für Rohstoffe, Personal und Energie sowie geopolitische Risiken“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.

Montaplast war auch in Betzdorf präsent

Die Montaplast Gruppe gehört laut eigener Auskunft zu den weltweit führenden Anbietern für Automobil-Kunststoffteile und -module. Mit Produkten wie Kühlerschutzgittern, Rad- und Türabdeckungen sowie Kunststoffteilen für Karosserie und Antriebsstrang (Elektro- und Verbrennerfahrzeuge) beliefert das Unternehmen namhafte Automobilhersteller in Europa, China und Nordamerika. Die Gruppe beschäftigt weltweit circa 4900 Mitarbeiter an 10 Standorten.

Gegründet wurde das Unternehmen 1957 unter dem Namen Presswerk Wessel & Co. als Spezialist für technische Spritzgussteile für Haushaltsgeräte. Später folgte der Wechsel in die Automobilbranche. Von Herbst 2015 an betrieb Montaplast einen Standort auf dem ehemaligen Wolf-Garten-Gelände in Betzdorf-Bruche, der aber Mitte 2019 aufgegeben wurde, auch wegen des Streits mit der Stadt Betzdorf um Lärmbelästigungen für Anlieger. Die dortige Produktion wurde in einen neuen Standort in Morsbach-Lichtenberg verlagert.