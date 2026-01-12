Bauarbeiten ab 22. Januar Monatelang keine Pendlerzüge auf der Siegstrecke Daniel-D. Pirker 12.01.2026, 17:00 Uhr

i An bestimmten Tagen wird die Siegstrecke zwischen 22. Januar und 13. Juni nachts und in den frühen Morgenstunden gesperrt sein. Thomas Leurs

Ab dem 22. Januar müssen Fahrgäste der Siegstrecke und der Zugverbindung Au-Altenkirchen mit Einschränkungen rechnen. Die Hessische Landesbahn wird Ersatzbusse bereitstellen, doch was ist mit der Deutschen Bahn – nur eine der Fragen, die offen sind.

Ab 22. Januar bis 13. Juni müssen sich Zugreisende Richtung Siegen, Rheinland und Altenkirchen an bestimmten Tagen auf Einschränkungen in den Morgen- und Nachtstunden einstellen. Wie der Verkehrsverbund Rhein-Mosel und die Hessische Landesbahn über diverse Kommunikationskanäle informieren, werden die Siegstrecke und die Verbindung zwischen Altenkirchen und Au betroffen sein.







