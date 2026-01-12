Ab dem 22. Januar müssen Fahrgäste der Siegstrecke und der Zugverbindung Au-Altenkirchen mit Einschränkungen rechnen. Die Hessische Landesbahn wird Ersatzbusse bereitstellen, doch was ist mit der Deutschen Bahn – nur eine der Fragen, die offen sind.
Ab 22. Januar bis 13. Juni müssen sich Zugreisende Richtung Siegen, Rheinland und Altenkirchen an bestimmten Tagen auf Einschränkungen in den Morgen- und Nachtstunden einstellen. Wie der Verkehrsverbund Rhein-Mosel und die Hessische Landesbahn über diverse Kommunikationskanäle informieren, werden die Siegstrecke und die Verbindung zwischen Altenkirchen und Au betroffen sein.