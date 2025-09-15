Fast 5000 Kilometer (Luftlinie) liegen zwischen Kirchen und der afrikanischen Großstadt Owerri. Dass die Distanz jedoch keine Rolle spielt, beweist das langjährige Engagement des Freundeskreises Sonnenstrahlen aus Kirchen.

Der Freundeskreis Sonnenstrahlen für Owerri/Nigeria feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Ein wichtiger Baustein der Unterstützung ist der Verkaufs des Kalenders, der nun in die 16. Auflage geht. Die 350 Stück sind ab sofort druckfrisch zu jeweils 7,50 Euro erhältlich.

Das Titelblatt ziert wieder ein Foto der St. Michael-Kirche in Kirchen sowie das Motto des Freundeskreises: „Zuversicht“. Der Kalender wird von den Mitgliedern selbst verkauft, von Haus zu Haus, und ist auch im Pfarrbüro in Kirchen erhältlich. Der Erlös fließt eins zu eins in das Schulbauprojekt in Owerri. Verwaltungskosten gibt es im Verein nicht, da alle Mitglieder ehrenamtlich tätig sind.

i Der Bau der Schule geht voran wie auf dem Kalenderbild zu sehen Gaby Wertebach. Freundeskreis Owerri

Seit rund zwei Jahrzehnten setzen sich die Mitglieder mit großem Engagement für bessere Bildungschancen in Owerri ein. Owerri ist die Hauptstadt des nigerianischen Bundesstaates Imo und liegt im Südosten von Nigeria. Bevor Owerri 1969 zur Hauptstadt des heutigen Bundesstaates Imo wurde, war es die letzte von drei Hauptstädten der umstrittenen Republik Biafra.

In Nigeria ist Bildung alles andere als selbstverständlich. Das staatliche Bildungssystem gilt als marode. Verbesserungen sind nicht in Sicht. „Ohne Bildung sind Armut und Hoffnungslosigkeit vorprogrammiert. Kinder brauchen Zukunft und Perspektive, deshalb helfen wir“, so die Vorsitzende Marita Weber und Traudel Tous, die Schriftführerin des Vereins, bei der Vorstellung des Kalenders.

i Die Kinder freuen sich darüber, dass sie die Schule besuchen können Gaby Wertebach. Freundeskreis Owerri

Viele Mitglieder unterstützen zusätzlich Patenkinder, damit diese zur Schule gehen oder sogar ein Studium beginnen können. 30 Euro im Monat sind ausreichend für Schulgeld, Essen und Kleidung. Eine zentrale Rolle spielt Pfarrer Casimir Nzeh, der momentan in Berlin-Tegel lebt und wirkt. Im kommenden Jahr geht er zurück nach Owerri. Nach Angaben von Weber lebt er sehr bescheiden und gibt seine Mittel fast vollständig nach Nigeria weiter. Für viele Kinder sind der Freundeskreis Sonnenstrahlen wie auch der Pfarrer ein Hoffnungsträger, sei es das ersehnte Paar Sandalen, das er mitbringt, eine Schultasche oder kleine Geschenke aus Deutschland, die im Schiffscontainer erst nach Weihnachten ankommen. So ist Schokolade in Owerri nichts Alltägliches, die Freude darüber riesengroß.

Der Bau der Michael-Tegel-School (benannt nach der St. Michael-Kirche und nach dem Wohnsitz von Pfarrer Casimir) schreitet gut voran. Jetzt steht die Dacheindeckung an. Doch bevor die Arbeiten beginnen können, muss freilich die Finanzierung gesichert sein, allein mit dem Kalenderverkauf ist dies nicht möglich. Dennoch macht der Freundeskreis Schritt für Schritt weiter, getragen von Spenden, Paten und der unermüdlichen Arbeit der Mitglieder.

Wer den Schulbau zusätzlich unterstützen möchte, kann eine Spende auf das Konto des Kirchener Vereins Sonnenstrahlen für Owerri/Nigeria überweisen. Ein Spendenbeleg wird gerne ausgestellt.