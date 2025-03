Die wahrscheinlich wichtigste Freizeiteinrichtung in der Region ist am Wanken, ihre Reform wirft schon lange ihre Schatten voraus. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass in den nächsten Jahren investiert werden muss, um das Molzbergbad im Schuss zu halten. Die Finanzierung durch die beiden Gesellschafter, die Verbandsgemeinden Betzdorf-Gebhardshain und Kirchen, muss in neue Bahnen gelenkt werden. Hinzu kommt: Die Personalsituation gestaltet sich mehr als schwierig. Dass einiges im Hintergrund beziehungsweise Management ins Arge geraten sein könnte, ist in der Vergangenheit mehrfach offensichtlich geworden. Dem ehemaligen Geschäftsführer Christoph Weber werden insbesondere Ungereimtheiten in Finanzfragen angelastet. Im Oktober 2023 wurde er in der Gesellschafterversammlung abberufen.

Für den Übergang sollten Kämmerer Patrick Brück als Geschäftsführer und Büroleiter Michael Dützer von der VG-Verwaltung Kirchen den Laden am Laufen halten und Prüfungen anstellen. Zwischenzeitlich folgte auf die beiden Hella Langelage, eine professionelle Dienstleisterin in Sachen Bädermanagement, als neue Übergangsgeschäftsführerin. Bestellt worden war sie am 15. Februar 2024. Damals bereits klar, dass ihre Arbeit zeitlich befristet sein wird. Am 28. Februar 2025 ist sie ausgeschieden. Auf Hella Langelage folgten nach Beschluss der Gesellschafterversammlung Anfang des Monats zunächst kommissarisch der neue hauptamtliche Erste Beigeordnete Marc Schwan für die VG Betzdorf-Gebhardshain und Marcus Engler für die VG Kirchen als gemeinsame Geschäftsführer. Beide sind führende Mitarbeiter in den Verwaltungen: Schwan Büroleiter in Betzdorf, Engler stellvertretender Fachbereichsleiter für Kommunalentwicklung in Kirchen. Letzterer soll als Bad-Geschäftsführer bestellt werden. Ihm zur Seite soll Sonja Weib von der VG-Verwaltung Betzdorf-Gebhardshain gestellt werden.

i Das Molzbergbad wurde am 4. November 2011 eröffnet. Nach fünf Jahren Planung und einem Jahr Bauzeit konnte das neue Schwimmbad an der Stelle des alten Monte-Mare-Freizeitbads, welches im November 2005 geschlossen wurde, seiner Bestimmung übergeben werden. Daniel-D. Pirker

Nachdem sich der Aufsichtsrat der von den beiden Verbandsgemeinden Betzdorf-Gebhardshain und Kirchen getragenen Gesellschaft zuvor in nicht-öffentlichen Sitzungen mit den Neuerungen beschäftigt hat, folgen nun Beschlüsse auf Ratsebene. Am Donnerstag wird der Haupt- und Finanzausschuss erste Weichenstellungen vornehmen beziehungsweise Empfehlungen für Beschlüsse aussprechen.

Strukturen, die Finanzierung und Aufgabenverteilungen sollen künftig effizienter und transparenter ausfallen, wie der Sitzungsvorlage zu entnehmen ist. Ein neuer Konsortialvertrag soll zwischen den beiden Verbandsgemeinden abgeschlossen werden. Er regelt die Zusammenarbeit und die gemeinsamen Verantwortlichkeiten der beiden Träger beim Betrieb der GmbH. Eine Neufassung des Gesellschaftervertrags zielt auf eine Vereinfachung und Neuordnung der Gesellschaftsstruktur, eine Verbesserung der Transparenz und eine klare Kompetenzabgrenzung bei der Doppelgeschäftsführung ab. Diese erfolgt nach Abschluss der steuer- und beihilferechtlichen Prüfung sowie der Rückmeldungen des Notariats und der Kommunalaufsicht.