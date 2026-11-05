Sanierung soll Kosten senken Molzbergbad soll für Millionensumme modernisiert werden Thomas Leurs 05.11.2026, 17:00 Uhr

i Das Molzbergbad ist ein Zuschussgeschäft für die Verbandsgemeinden in Kirchen und Betzdorf. Durch eine Sanierung soll sich das ändern. Thomas Leurs

Das Freizeitbad Molzberg in Kirchen soll technisch grundlegend saniert werden. Dafür sind Investitionen von rund 1,9 Millionen Euro vorgesehen. Ein Großteil der Kosten werden durch Bundesfördermittel und eine private Spende getragen.

Das Betreiben eines Schwimmbads ist für eine Stadt in der Regel ein Zuschussgeschäft. Nicht anders ist es beim Freizeitbad Molzberg in Kirchen. Doch in den vergangenen Jahren sind die Kosten immer weiter aus dem Ruder gelaufen. Nun soll das Freizeitbad grundlegend saniert werden: mit einem Investitionsvolumen von rund 1,9 Millionen Euro.







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