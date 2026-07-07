Neuerungen im Molzbergbad: Die Geschäftsführer erhoffen sich durch die neue App Feedback und Anregungen der Besucher. Die Anwendung informiert zudem über Öffnungszeiten und kurzfristige Schließungen. Zudem sind mehr Events geplant.
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BeDie Molzbergbad-App ist da: Sie kann von den Bürgern kostenlos auf ihre Handys installiert werden. Die Verantwortlichen um die beiden Geschäftsführer Marcus Engler (Kirchen) und Matthias Röttgen (Betzdorf) versprechen sich davon einen direkteren Zugang zu potenziellen Besuchern.