Feedback zum Bad erwünscht Molzbergbad in Kirchen hat nun eine App für Besucher Claudia Geimer 07.07.2026, 18:00 Uhr

i Die Verantwortlichen des Molzbergbades Betzdorf-Kirchen stellten die neue App vor. Claudia Geimer

Neuerungen im Molzbergbad: Die Geschäftsführer erhoffen sich durch die neue App Feedback und Anregungen der Besucher. Die Anwendung informiert zudem über Öffnungszeiten und kurzfristige Schließungen. Zudem sind mehr Events geplant.

Be Die Molzbergbad-App ist da: Sie kann von den Bürgern kostenlos auf ihre Handys installiert werden. Die Verantwortlichen um die beiden Geschäftsführer Marcus Engler (Kirchen) und Matthias Röttgen (Betzdorf) versprechen sich davon einen direkteren Zugang zu potenziellen Besuchern.







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