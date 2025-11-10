Nicht nur am Stegskopf Mögliche Rückkehr der Bundeswehr sorgt für Aufregung 10.11.2025, 18:30 Uhr

i Kommen solche Bilder wieder? Ein Soldat geht durch das Lager Stegskopf auf dem damaligen Truppenübungsplatz bei Emmerzhausen. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Eine Rückkehr der Bundeswehr auf den Stegskopf würde Pläne für ein Gewerbegebiet einschränken. Doch das Moratorium der Bundeswehr hat auch für andere Kommunen gravierende Auswirkungen. Beispiele finden sich auch in direkter Nähe des AK-Lands.

Ein Gewerbegebiet auf dem Stegskopf ist die einzige Chance der Ortsgemeinde Emmerzhausen, überhaupt noch Wirtschaft anzusiedeln. Die letzte Chance auf zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen für das klamme Dorf im Westerwald. Seit über zehn Jahren kämpft die Gemeinde für die Konversion der letzten, von Schutzgebieten umgebenen „Inseln“ auf dem Militärgelände.







