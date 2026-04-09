Tag der offenen Tür geplant Möbelhaus Heidrich in Daaden gibt es seit 120 Jahren Johannes Mario Löhr 09.04.2026, 13:00 Uhr

i Die Heidrichs (von links): Martin (54) mit Sohn Nils (27), Opa Friedrich (86) und Andreas (57). Gerahmt werden die Handwerker durch eins Ihrer Hauptprodukte - ein Kunststofffenster. Johannes Mario Löhr

Bereits seit 120 Jahren gibt es in Daaden das Möbelhaus Heidrich. Die Familie will diesen runden Geburtstag durch einen Tag der offenen Tür feiern. Wir haben uns mit den Heidrichs getroffen – und über die Historie des Familienbetriebs gesprochen.

Egal, welchem Heidrich man die Hand gibt: Der Händedruck ist stets fest, die Hände teils rau, man hat es hier also eindeutig mit Handwerkern, Tischlern, erfahrenen Männern vom Fach zu tun. Die Rede ist von Friedrich (86), seinen Söhnen Andreas (57) und Martin (54) sowie Martins Sohn Nils (27).







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