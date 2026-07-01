Unternehmensgruppe in Betzdorf Möbelhäuser gerettet, aber was wird aus Name Pagnia? Daniel-D. Pirker 01.07.2026, 21:00 Uhr

i Wohnorama hat die Betzdorfer Unternehmensgruppe Pagnia samt "pack zu"-Märkten übernommen. Daniel-D. Pirker

Diese Nachrichten führten zu einem kollektiven Aufatmen in der Region Betzdorf: Wohnorama rettet die Pagnia-Unternehmensgruppe. Viele Kunden fragen sich nun, was aus den seit Jahrzehnten etablierten Marken der Möbelhäuser wird.

Die Rettung der Pagnia-Gruppe samt dem Haupthaus in Betzdorf und den drei Möbeldiscount-Märkten „pack zu“ ist perfekt. Rund 100 Mitarbeiter behalten ihre Arbeitsplätze. Das Konzept der bisherigen Möbelhäuser soll sich perspektivisch an dem des neuen Eigentümers, der Wohnorama Möbel Kuch GmbH, anpassen.







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