Unternehmen mit Tradition
Möbel Pagnia in Betzdorf hat Insolvenz angemeldet
Seit Jahrzehnten gehört das Möbel- und Einrichtungshaus Pagnia fest zum Stadtbild Betzdorfs.
Seit Jahrzehnten gehört das Möbel- und Einrichtungshaus Pagnia fest zum Stadtbild Betzdorfs.
Thomas Leurs

Pagnia – dieser Name ist weit über die Grenzen der Stadt Betzdorf hinaus bekannt. Doch nun ist das familiengeführte Traditionsunternehmen in schwieriges Fahrwasser geraten. Die Gesellschaften hinter Möbel Pagnia haben Insolvenz angemeldet. 

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Seit 73 Jahren ist das Möbel- und Einrichtungshaus Pagnia Aushängeschild des Betzdorfer Einzelhandels. Nun ist das Familienunternehmen in die Zahlungsunfähigkeit geraten. Das Amtsgericht die vorläufige Verwaltung des Vermögens angeordnet. Die entsprechenden Veröffentlichungen stammen vom Freitag.

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