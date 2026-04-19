Unternehmen mit Tradition Möbel Pagnia in Betzdorf hat Insolvenz angemeldet Daniel-D. Pirker 19.04.2026, 16:00 Uhr

i Seit Jahrzehnten gehört das Möbel- und Einrichtungshaus Pagnia fest zum Stadtbild Betzdorfs. Thomas Leurs

Pagnia – dieser Name ist weit über die Grenzen der Stadt Betzdorf hinaus bekannt. Doch nun ist das familiengeführte Traditionsunternehmen in schwieriges Fahrwasser geraten. Die Gesellschaften hinter Möbel Pagnia haben Insolvenz angemeldet.

Seit 73 Jahren ist das Möbel- und Einrichtungshaus Pagnia Aushängeschild des Betzdorfer Einzelhandels. Nun ist das Familienunternehmen in die Zahlungsunfähigkeit geraten. Das Amtsgericht die vorläufige Verwaltung des Vermögens angeordnet. Die entsprechenden Veröffentlichungen stammen vom Freitag.







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