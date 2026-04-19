Pagnia – dieser Name ist weit über die Grenzen der Stadt Betzdorf hinaus bekannt. Doch nun ist das familiengeführte Traditionsunternehmen in schwieriges Fahrwasser geraten. Die Gesellschaften hinter Möbel Pagnia haben Insolvenz angemeldet.
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Seit 73 Jahren ist das Möbel- und Einrichtungshaus Pagnia Aushängeschild des Betzdorfer Einzelhandels. Nun ist das Familienunternehmen in die Zahlungsunfähigkeit geraten. Das Amtsgericht die vorläufige Verwaltung des Vermögens angeordnet. Die entsprechenden Veröffentlichungen stammen vom Freitag.