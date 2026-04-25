Petz Rewe an B62 in Betzdorf
Modernisierung bringt nicht nur optische Aufwertung
Der Petz Rewe-Standort an der B62 in Betzdorf wird grundlegend erneuert.
Der Petz Rewe-Standort an der B62 in Betzdorf wird grundlegend erneuert.
Daniel-D. Pirker

Der Petz Rewe zwischen Betzdorf und Kirchen wird bis Herbst modernisiert. Neben technischer Erneuerung reagiert die Inhaberfamilie Sanktjohanser damit auch auf technische Zwänge – und eine Wettbewerbssituation, die sich in der Region verändern wird.

Lesezeit 1 Minute
Der Petz Rewe-Markt an der B62 zwischen Betzdorf und Kirchen steht vor einem Wandel. Bis zum Herbst wird das Gebäude aus dem Jahr 1998 umfassend modernisiert. Die Inhaberfamilie Sanktjohanser plant eine Kernsanierung bei laufendem Betrieb, lediglich gegen Ende der Arbeiten soll es eine achtwöchige Schließung geben.

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