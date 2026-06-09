Tartanbahn und Kunstrasen
Moderne Sportstätte mitten in Wissen ist das Ziel
Der Hartplatz, der an das Dr. Grosse-Sieg-Stadion in Wissen angrenzt, entspricht - ebenso wie die Laufbahn und Leichtathletikfel
Der Hartplatz, der an das Dr. Grosse-Sieg-Stadion in Wissen angrenzt, entspricht - ebenso wie die Laufbahn und Leichtathletikfelder im Stadion - nicht mehr zeitgemäßen Trainings- und Wettkampfbedingungen.
Thomas Hoffmann

Fußballer, Schüler, Leichtathleten, Ausdauersportler und andere nutzen die Zentrale Sportanlage in Wissen. Damit sie modernen Anforderungen gerecht wird, muss viel Geld in die Hand genommen werden.

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Das Projekt „Tartanbahn und Kunstrasen in der Zentralen Sportanlage“ hat eine weitere Hürde genommen: Einstimmig haben die Mitglieder des Wissener Verbandsgemeinderates in ihrer jüngsten Sitzung den Bürgermeister ermächtigt, die Aufträge für die nächsten Stufen der Ingenieurleistung sowie für die Bauleistungen zu erteilen (beides nach erfolgreichem Ausschreibungsverfahren).

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