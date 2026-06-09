Fußballer, Schüler, Leichtathleten, Ausdauersportler und andere nutzen die Zentrale Sportanlage in Wissen. Damit sie modernen Anforderungen gerecht wird, muss viel Geld in die Hand genommen werden.
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Das Projekt „Tartanbahn und Kunstrasen in der Zentralen Sportanlage“ hat eine weitere Hürde genommen: Einstimmig haben die Mitglieder des Wissener Verbandsgemeinderates in ihrer jüngsten Sitzung den Bürgermeister ermächtigt, die Aufträge für die nächsten Stufen der Ingenieurleistung sowie für die Bauleistungen zu erteilen (beides nach erfolgreichem Ausschreibungsverfahren).