Mit der Herbstfashion hat die Stadt Altenkirchen viele Besucher in die Innenstadt gelockt. Zu sehen gab es nicht nur Mode, sondern auch eine Vielzahl an Ständen mit kulinarischen Köstlichkeiten. Auch der Einzelhandel ist zufrieden.
Lesezeit 2 Minuten
Mode, von ihrer schönsten Seite. Das war das, was am Sonntag Hunderte Besucher bei der diesjährigen Herbstfashion in Altenkirchen erlebten. Zahlreiche Stände mit kulinarischen Köstlichkeiten, mit Weinen, Federweiser und Zwiebelkuchen luden ebenso zum Verweilen ein wie geöffnete Geschäfte und eine Ausstellung heimischer Künstler, die sehr gut besucht wurden.