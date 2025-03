Seit sechs Jahrzehnten sind die Dörners mit ihrem Modehaus bereits in Altenkirchen ansässig. Grund genug, sich mit den aktuellen Trends den modebewussten Kundinnen zu präsentieren.

Der Frühling ist da, und damit auch die Vorfreude auf stylische Mode, die bequem ist und trotzdem allen Anlässen gerecht wird. Mehr als 120 Besucherinnen der traditionellen Fashion-Schau bei Dörner Moden in Altenkirchen wurden in dieser Hinsicht mehr als fündig, denn Resi und Hermann-Josef Dörner hatten mit ihrem Team nicht nur ein elegantes Ambiente geschaffen, sondern auch ein sehr geschmackvolles Sortiment zusammengestellt.

i Model Shirin und ihre beiden Kolleginnnen Kirsten und Tanja präsentierten die hochwertigen, aber alltagstauglichen Kollektionen mit jugendlicher Frische. Julia Hilgeroth-Buchner

Bevor der Laufsteg zur ersten von insgesamt drei Schau-Durchgängen eröffnet wurde, begrüßte der Hausherr die Gäste und wies mit Stolz auf das diesjährige Jubiläum hin. „Wir sind im März genau 60 Jahre in Altenkirchen – wenn wir auch nicht mit Mode, sondern mit Sauerkraut angefangen haben“, scherzte er beim Rückblick auf das Familienunternehmen, das sich vom Reformhaus zum Kindermodeladen und schließlich zum Fachgeschäft für Damenbekleidung entwickelt hat und mit dem exklusiven Label „Marc Cain“ Kundinnen aus der ganzen Region anlockt.

Dann übergab Hermann-Josef Dörner das Mikrofon an Fred Wettey, der seit acht Jahren für das in Deutschland ansässige Unternehmen arbeitet und dessen Charme die Besucherinnen entzückte. Es war keine Überraschung, dass die Damen in der folgenden Stunde viel Spaß hatten, denn die drei Profi-Models Shirin, Tanja und Kirsten präsentierten die hochwertigen, aber alltagstauglichen Kombinationen mit einer ansteckenden Lebensfreude.

i Die Besucherinnen (es waren über den Nachmittag verteilt rund 120) fühlten sich im geschmackvollen Ambiete von "Dörner Moden" sehr wohl und hatten viel Freude an der professionellen Gestaltung der drei Schauen. Julia Hilgeroth-Buchner

Fred Wettey hingegen erwies sich in Sachen neue Kollektionen als sehr fachkundig: Die Besucherinnen erhielten einen Einblick in Trend-Themen wie „Noble Neutrals“, „Trip to France“, „Bohemian Hike“ oder „Andalusian Breeze“, erfuhren aber auch einiges über neue Stoffqualitäten wie Neopren, veganes Leder oder Baumwolle mit Papierfasern.

Am Schluss klatschten die Zuschauerinnen begeistert Beifall. Danach plauderten sie dann beim Stöbern nach ihren Lieblingsstücken für die warme Saison noch eine ganze Weile mit den bezaubernden Models.