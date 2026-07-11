Der Einzelhandel ist in der Krise, auch in Altenkirchen stehen einige Ladenlokale leer. Doch wie empfinden die Geschäftsleute die Situation in der Wilhelmstraße der Kreisstadt? Wir haben uns dazu mit dem Team von Modehaus Koch getroffen.
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Das Modehaus Koch ist eine modische Institution in Altenkirchen. Seit 1862 gibt es das Modegeschäft schon. Im August arbeitet Cordia Heck 54 Jahre im Geschäft, berät und bedient Kunden. Die 69-Jährige ist nach all diesen Jahren immer noch mit Herzblut bei der Sache.