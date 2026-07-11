Innenstadt im Wandel 
Modehaus Koch steht treu zum Standort Altenkirchen 
Cordia Heck und Petra Schwarzbach (von links) vom Modehaus Koch an der Wilhelmstraße blicken positiv in die Zukunft - trotz der
Cordia Heck und Petra Schwarzbach (von links) vom Modehaus Koch an der Wilhelmstraße blicken positiv in die Zukunft - trotz der zum Teil negativen geführten Diskussion um die Innenstadt.
Annika Stock

Der Einzelhandel ist in der Krise, auch in Altenkirchen stehen einige Ladenlokale leer. Doch wie empfinden die Geschäftsleute die Situation in der Wilhelmstraße der Kreisstadt? Wir haben uns dazu mit dem Team von Modehaus Koch getroffen.

Lesezeit 3 Minuten
Das Modehaus Koch ist eine modische Institution in Altenkirchen. Seit 1862 gibt es das Modegeschäft schon. Im August arbeitet Cordia Heck 54 Jahre im Geschäft, berät und bedient Kunden. Die 69-Jährige ist nach all diesen Jahren immer noch mit Herzblut bei der Sache.
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