Mittelhof will Zukunft der Kleehahnbrücke klären

Der Flusslauf der Sieg bestimmt die nördliche Gemarkungsgrenze der Ortsgemeinde Mittelhof. Mit Wasser und einer Brücke beschäftigte sich zuletzt auch der Rat.
Sehr zukunftsorientiert ist die Ortsgemeinde Mittelhof ausgerichtet. Belege dafür lieferte die jüngste Sitzung des Gemeinderates, etwa mit dem Haushalt für das kommende Jahr sowie dem Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept. Angesprochen wurde ebenfalls eine weitere Sachlage, die „einer Klärung bedarf“: die Kleehahnbrücke.