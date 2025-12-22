Ortsgemeinderat tagt Mittelhof will Zukunft der Kleehahnbrücke klären Elmar Hering 22.12.2025, 15:00 Uhr

i Die Kleehahnbrücke zwischen Hövels-Siegenthal und dem Mittelhofer Ortsteil Kleehahn ist seit Jahren gesperrt. Seit Kurzem versperren zudem massive Metallplatten den Überweg über die Sieg. Die Rechnung dafür sorgte im Ortsgemeinderat von Mittelhof für Diskussionsstoff. Elmar Hering

Der Flusslauf der Sieg bestimmt die nördliche Gemarkungsgrenze der Ortsgemeinde Mittelhof. Mit Wasser und einer Brücke beschäftigte sich zuletzt auch der Rat.

Sehr zukunftsorientiert ist die Ortsgemeinde Mittelhof ausgerichtet. Belege dafür lieferte die jüngste Sitzung des Gemeinderates, etwa mit dem Haushalt für das kommende Jahr sowie dem Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept. Angesprochen wurde ebenfalls eine weitere Sachlage, die „einer Klärung bedarf“: die Kleehahnbrücke.







Artikel teilen

Artikel teilen