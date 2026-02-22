Angebot in Altenkirchen Mittagstisch soll Einsamkeit entgegenwirken Annika Stock 22.02.2026, 15:00 Uhr

Ein generationsübergreifendes, gemeinsames Mittagessen bietet der Caritasverband Rhein-Sieg im katholischen Pfarrheim in Altenkirchen an. Hier sollen Menschen vor Einsamkeit bewahrt werden und neue Kontakte knüpfen.

Viele Menschen in Deutschland sind einsam – generationenübergreifend. Gegen die Einsamkeit in Altenkirchen soll ein neuer Mittagstisch der Caritas unter dem Titel „Gemeinsam“ helfen. Zudem ist ein Vortrag gegen Einsamkeit im Alter geplant.

Immer mehr Menschen in Deutschland leben alleine. Laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes lebten 2025 rund 17 Millionen Menschen alleine – gut jede fünfte Person (20,6. Prozent). Die Zahl der Alleinlebenden ist in der Bundesrepublik in den vergangenen 20 Jahren um 22 Prozent gestiegen.







