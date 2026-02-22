Viele Menschen in Deutschland sind einsam – generationenübergreifend. Gegen die Einsamkeit in Altenkirchen soll ein neuer Mittagstisch der Caritas unter dem Titel „Gemeinsam“ helfen. Zudem ist ein Vortrag gegen Einsamkeit im Alter geplant.
Lesezeit 2 Minuten
Immer mehr Menschen in Deutschland leben alleine. Laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes lebten 2025 rund 17 Millionen Menschen alleine – gut jede fünfte Person (20,6. Prozent). Die Zahl der Alleinlebenden ist in der Bundesrepublik in den vergangenen 20 Jahren um 22 Prozent gestiegen.