In Altenkirchen duftet es dienstags nach Hausmannskost. Freiwillige kochen, Gäste plaudern, Einsamkeit hat hier keinen Platz.
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Grünkohl, Salzkartoffeln, Würstchen und Vanillepudding: Wer an diesem Dienstagmittag zu Gast beim Mittagstisch „Gemeinsam“ ist, den erwartet deftige Hausmannskost mit süßem Ausklang. Seit sieben Wochen ist die Aktion gegen Vereinsamung in unserer Gesellschaft nun schon fester Bestandteil des Caritas-Programms, und alle, die bisher tatkräftig daran mitgewirkt haben, sind inzwischen recht zufrieden mit der Bilanz.