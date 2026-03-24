Aktion gegen Vereinsamung 
Mittagstisch „Gemeinsam“ stärkt Herz und Gemeinschaft
Gute Laune, leckeres Essen: Das Team des Caritas-Mitttagstischs "Gemeinsam" zaubert jeden Dienstag köstliche Gerichte für die an
Gute Laune, leckeres Essen: Das Team des Caritas-Mitttagstischs "Gemeinsam" zaubert jeden Dienstag köstliche Gerichte für die angemeldeten Gäste. Wer das tagesaktuelle Rezept mitbringt, ist zugleich auch der "Küchenchef" - hier Waltraud Therhaag (Mitte).
Julia Hilgeroth-Buchner

In Altenkirchen duftet es dienstags nach Hausmannskost. Freiwillige kochen, Gäste plaudern, Einsamkeit hat hier keinen Platz.

Lesezeit 2 Minuten
Grünkohl, Salzkartoffeln, Würstchen und Vanillepudding: Wer an diesem Dienstagmittag zu Gast beim Mittagstisch „Gemeinsam“ ist, den erwartet deftige Hausmannskost mit süßem Ausklang. Seit sieben Wochen ist die Aktion gegen Vereinsamung in unserer Gesellschaft nun schon fester Bestandteil des Caritas-Programms, und alle, die bisher tatkräftig daran mitgewirkt haben, sind inzwischen recht zufrieden mit der Bilanz.

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