Britische Tradition Mitreißende Last Night of the Proms in Betzdorf Gaby Wertebach 14.09.2026, 14:21 Uhr

i Die Gastsolistin, Sopranistin Mirjam Theil, sang unter anderem das traditionelle irische Lied „The Last Rose of Summer“. Gaby Wertebach

Schottische Klänge, britischer Witz und ein Publikum, das begeistert mitsingt: Die Last Night of the Proms verwandelte die Stadthalle Betzdorf in eine ausgelassene Festbühne. Ein Abend voller Charme, Humor und mitreißender Musik.

Es ist eines der unterhaltsamsten Konzerte der Welt: die „Last Night of the Proms“. Jeweils am Ende der sommerlichen Promenadenkonzerte in London treffen sich die Musikfreunde zu einem ausgelassenen Fest in der Royal Albert Hall. Da wird geklatscht, getanzt, gepfiffen und mit dem Orchester um die Wette gesungen.







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