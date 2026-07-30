Klinikum Kirchen im Umbruch
Mitarbeitervertreter Bruch: „Wir brauchen jetzt Ruhe“
Eberhard Bruch, Chef der Mitarbeitervertretung des Klinikums Kirchen, auf einer Kundgebung im Jahr 2022, damals noch als Gesamtb
Eberhard Bruch, Chef der Mitarbeitervertretung des Klinikums Kirchen, auf einer Kundgebung im Jahr 2022, damals noch als Gesamtbetriebsratschef der DRK Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz.
Daniel-D. Pirker

Vor ist die Diakonie Träger des Klinikums Kirchen. Nach dem Aus für den Betriebsrat gibt es seit einigen Monaten eine Mitarbeitervertretung. Mit Eberhard Bruch steht ein bekanntes Gesicht an der Spitze. Wie lautet sein Zwischenfazit?

Lesezeit 3 Minuten
Knapp ein Jahr ist vergangen, seitdem die Diakonie in Südwestfalen das Krankenhaus Kirchen samt Altenkirchener Standort vom DRK übernommen hat. Während mit dem neuen Träger nun auch neue Verantwortliche die Geschicke des Klinikums leiten, sind die Gesichter bei der Arbeitnehmervertretung die gleichen geblieben.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenGesundheit
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren