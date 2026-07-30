Klinikum Kirchen im Umbruch Mitarbeitervertreter Bruch: „Wir brauchen jetzt Ruhe“ Daniel-D. Pirker 30.07.2026, 19:00 Uhr

i Eberhard Bruch, Chef der Mitarbeitervertretung des Klinikums Kirchen, auf einer Kundgebung im Jahr 2022, damals noch als Gesamtbetriebsratschef der DRK Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz. Daniel-D. Pirker

Vor ist die Diakonie Träger des Klinikums Kirchen. Nach dem Aus für den Betriebsrat gibt es seit einigen Monaten eine Mitarbeitervertretung. Mit Eberhard Bruch steht ein bekanntes Gesicht an der Spitze. Wie lautet sein Zwischenfazit?

Knapp ein Jahr ist vergangen, seitdem die Diakonie in Südwestfalen das Krankenhaus Kirchen samt Altenkirchener Standort vom DRK übernommen hat. Während mit dem neuen Träger nun auch neue Verantwortliche die Geschicke des Klinikums leiten, sind die Gesichter bei der Arbeitnehmervertretung die gleichen geblieben.







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