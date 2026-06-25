Attraktiver Arbeitgeber Mitarbeiter geben Ingenieurbüro aus Wissen gute Noten Thomas Hoffmann 25.06.2026, 12:00 Uhr

i Ausgezeichnet von der Prüferin Britt Lorenzen (2. von rechts) freuten sich Gesellschafter Michael Powilleit, Stefanie Küster (Assistentin der Geschäftsleitung), Geschäftsführer Markus Brendebach und Wissens Bürgermeister Berno Neuhoff über die Zertifizierung "Attraktiver Arbeitgeber". Thomas Hoffmann

An der Schnittstelle von Fachkräftebedarf und Arbeitgeberqualität ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf kein ganz unwichtiges Mosaiksteinchen. Gute Vorbilder beherrschen die gesamte Klaviatur. Eine Firma aus Wissen hat das jetzt schriftlich.

Ein attraktiver Arbeitgeber punktet in vielen Bereichen. Angefangen von einer zufriedenen Belegschaft über wirtschaftlichen Erfolg bis hin zu einer guten Außenwirkung reicht die Palette. Sichtbar wird diese besonders durch das Zertifikat „Attraktiver Arbeitgeber“.







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