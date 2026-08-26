Bluttat in Innenstadt Betzdorf Mitangeklagter: „Hör auf, hör auf – er ist gleich tot!“ Daniel-D. Pirker 26.08.2026, 19:02 Uhr

i Anfang Januar wurde ein 32-Jähriger Grünebacher in der Betzdorfer Innenstadt Opfer einer schweren Gewalttat. Der nun begonnene Gerichtsprozess könnte Licht ins Dunkel der Geschehnisse bringen. Thomas Leurs

Diese Januar-Nacht in der Betzdorfer Innenstadt hatte Langzeitfolgen, für das Opfer und letztlich auch für die möglichen Täter. Nun begann der Gerichtsprozess. Die Anklageschrift gibt erste Hinweise darauf, was wirklich geschehen sein könnte.

Diese Tat am 3. Januar rüttelte die gesamte Region auf. Nun begann die Gerichtsverhandlung, die auch Klarheit bringen soll, was wirklich an diesem winterlichen Samstag im Umfeld des Dart-Cafés Tiffany und des Rathaus-Parkplatzes geschehen ist. Angeklagt sind zwei Deutsche: der zum Tatzeitpunkt 19-jährige Luca K.







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