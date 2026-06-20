Beitritt einstimmig gebilligt Mit wem das AK-Land beim Müll gemeinsame Sache macht Markus Kratzer 20.06.2026, 17:00 Uhr

i Beim Thema Biomüll aus dem AK-Land ist der Abfallzweckverband REK ab 2029 für die Entsorgung verantwortlich. Beim Restabfall greift die Regelung bereits ab dem neuen Jahr. Patrick Seeger. picture alliance/dpa

Ab Januar 2027 ticken im AK-Land die Müll-Uhren anders – zumindest mal beim Abfallwirtschaftsbetrieb. Denn der Kreis Altenkirchen setzt künftig noch mehr auf Kooperationen über die Grenzen des Landkreises und auch des eigenen Bundeslandes hinaus.

Interkommunale Kooperationen gehören längst zum Alltag vieler Verwaltungen. Da bildet auch der Kreis Altenkirchen keine Ausnahme. Ab Januar 2027 wird diese Geschichte fortgeschrieben. Denn dann wird das AK-Land Mitglied des Zweckverbands Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK) und kooperiert künftig über Kreis- und Bundeslandgrenzen hinweg bei der Entsorgung zunächst von Restmüll, zwei Jahre später dann auch von Biomüll.







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