Altenkirchener Schützen Mit Vereinschronik und Musik geht’s ins „Jubiläumsjahr“ Thomas Hoffmann 06.02.2025, 17:00 Uhr

i Die Macher der Schützengesellschaft Altenkirchen 1845 e.V. um ihren Schützenmeister Jörg Gerharz freuen sich, ebenso wie Verbandsgemeindebürgermeister Fred Jüngerich und Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz, auf ein ereignissreiches Jubiläumsjahr "175 plus fünf". Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde auch die neue Chronik, federführend von Jörg Becker (2.v.l.) und u.a. mit Hilfe des Vorsitzenden des "Förderverein Bismarckturm", Uli Stope (hintere Reihe, rechts im Foto) erschaffen, vorgestellt. Thomas Hoffmann

Ursprünglich für 2020 geplant, holt die Schützengesellschaft Altenkirchen 1845 ihr 175-jähriges Bestehen nun nach – mit einem vollen Festkalender. Eine Vereinschronik und ein Jubiläumsschützenfest im Juli sind nur einige der geplanten Attraktionen.

Eigentlich sollte bereits vor fünf Jahren, also im Jahre 2020, der 175. Geburtstag der Schützengesellschaft Altenkirchen 1845 gefeiert werden, doch damals machte den umfassenden Planungen Corona einen dicken Strich durch die Rechnung. „Wir feiern daher in diesem Jahr 175 plus fünf“, sagte Schützenmeister Jörg Gerharz am Mittwochabend vor rund 30 Gästen im Schützenhaus.

