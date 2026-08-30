Ganz unterschiedliche Musikstile bekam das Publikum in den vergangenen Wochen in der Reihe „Sommer im Kulturwerk“ in Wissen geboten. Nun ging die Saison mit einem fulminanten Konzert mit der Band „Undiscovered“ zu Ende.
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Rock, Metal, aber auch Discoklänge beendeten die diesjährige Reihe „Sommer im Kulturwerk“. Die Band „Undiscovered“ brachte zum Abschluss noch einmal tolle Stimmung nach Wissen, denn Boris Voß, Ralph Jüngst, Erik Stinner und Timo Fiebach sowie die Sängerin Anne Dzombowski servierten ein ebenso breites wie teilweise hochkarätiges, vor allem aber auch adrenalingeladenes Programm.