Westerwälder Bürgerinitiative Mit starker Stimme gegen den Wolf 20.01.2025, 18:00 Uhr

i Der Wolf ist auch in den Westerwald zurückgekehrt. Mindestens zwei feste Rudel sind bekannt. Eine neue Bürgerinitiative will sich für die Bejagung einsetzen und gleichzeitg die Bürger informieren. Christian Charisius. dpa

Befürworter und Gegner des Wolfes treffen in der öffentlichen Debatte zuweilen scharf aufeinander. Auf sachlicher Ebene will eine neu gegründete Bürgerinitiative mitdiskutieren.

Dass die Ausbreitung des Wolfes ein sehr emotionales Thema ist, steht außer Frage. Sorgen und Ängste sind auch in der neu gegründeten Bürgerinitiative „Wolfsfreie Dörfer im Westerwald“ prägend, gleichwohl will sich der Zusammenschluss an Fakten orientieren.

