Seit fast 63 Jahren gibt es die Lebenshilfe im Kreis Altenkirchen und vor 25 Jahren gründete der sozial tätige Verein, der sich um die Betreuung und Integration von Menschen mit geistiger Behinderung kümmert, seine Offenen Hilfen. Dieses Jubiläum wird in diesem Jahr mit verschiedenen Aktionen begangen, demnächst zum Beispiel rollt der Ball bei einem inklusiven Fußballturnier in Wissen.

Im Gespräch mit unserer Zeitung erklären Lea Latsch, Leiterin der Offenen Hilfen und ihr Kollege Jörg Pfeifer die Hintergründe. Ausschlaggebend waren demnach vor 25 Jahren zwei Erkenntnisse: Dass erstens die Kapazität des 1989 eröffneten Wohnheims in Steckenstein nicht mehr ausreichte, und dass zweitens die stationäre Heimunterbringung nicht für alle Klienten die richtige Wohnform darstellte. Stattdessen entstanden ambulant betreute Wohngemeinschaften (WG).

i In der Brückhöfe in Wissen bietet die Lebenshilfe mehrere WGs an. Dort war früher auch das Büro der Offenen Hilfen untergebracht. Am 28. Juni soll dort das Jubiläum groß gefeiert werden. Elmar Hering

Heute zählen die Offenen Hilfen kreisweit zwölf dieser WGs mit insgesamt 63 Plätzen – in Daaden, Wissen, Altenkirchen und Flammersfeld. Lea Latsch: „Der Bedarf und die Nachfrage sind groß. In der Regel bleiben frei werdende Plätze nicht lange unbesetzt. Wir haben sogar eine Warteliste.“ Die Vorteile der WGs für die beeinträchtigten Bewohner liegen auf der Hand: Sie können selbstbestimmt leben und gleichzeitig ihren individuellen Hilfebedarf festlegen, von Beratungen über hauswirtschaftliche Unterstützung bis zu Begleitdiensten.

Die Offenen Hilfen der Lebenshilfe sind aber noch viel mehr. Ein multiprofessionelles Team von derzeit 70 Mitarbeitern kümmert sich um insgesamt 207 Klienten. Freizeit- und Urlaubsgestaltung gehören ebenso dazu wie zum Beispiel Gruppenangebote (Fußball, Kochen, Seniorenplausch, Frauentreff, Schwimmen) und familienunterstützende Hilfen. Einmal monatlich gibt es zudem in Wissen einen inklusiven Stammtisch.

Rasch anmelden

Doch zurück zum Jubiläumsjahr: Nach einer Wanderung und einem Besuch im Movie-Park in Bottrop steht als nächster Höhepunkt am Samstag, 14. Juni, ein inklusives Fußballturnier im Kalender. Dazu hat die Lebenshilfe das Motto „Gemeinsam stark, lebendig und bunt – miteinander, füreinander“ ausgegeben.

Von 13 bis etwa 18 Uhr wird das Stadion in Wissen zum Treffpunkt für alle, die Freude am Fußball haben – ob Firma, Verein, Freundeskreis oder Hobbymannschaft. Gespielt wird mit sechs Spielerinnen/Spielern pro Team (fünf Feldspieler plus Torwart) auf dem halben Rasenplatz. Der Spaß am gemeinsamen Spiel steht im Mittelpunkt. Auch Freestyler Corvin Berndt wird auftreten. Rita Hartmann, Vorsitzende der Lebenshilfe Altenkirchen, betont: „Nur im Miteinander gelingt Inklusion. Dieses Turnier ist ein lebendiges Beispiel für gelebtes Verständnis und das Überwinden von Grenzen durch gemeinsames Erleben.“

Das Startgeld pro Team beträgt 30 Euro. Interessierte sollten sich schnellstmöglich anmelden bei: Jörg Pfeifer, 0170/4431350, j.pfeifer@lebenshilfe-ak.de oder bei Lea Latsch, 0171/9175396, l.latsch@lebenshilfe-ak.de. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.