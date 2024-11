Mit Musik bis in den Abend: Zum 19. Mal lädt Kirchen zum Stadtfest

Kirchen. Am Sonntag, 3. November, startet das 19. Kirchener Stadtfest. Von Musik, über Stände von Beschickern sowie ortsansässigen Firmen und Vereinen wird in der Linden-, Brücken- und Bahnhofstraße wieder viel geboten. Und auch an die Kleinen ist natürlich gedacht.