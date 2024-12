Raser in Kircheib Mit mehr als 100 km/h durch die 30er-Zone Kim Fauss 26.12.2024, 12:00 Uhr

i In der 30er-Zone in der Limbacherstraße in Kircheib hält sich laut Anwohnern und Ortsbürgermeister kaum jemand an die vorgegebene Geschwindigkeit - und das trotz des Spielplatzes der in der Nähe liegt. Kim Fauss

Regelmäßig wird die 30er-Zone in der Limbacherstraße missachtet. Trotz Spielplatz und Mehrzweckhalle sausen Raser mit teilweise mehr als 100 km/h über die Kreisstraße. Anwohner fordern Maßnahmen für die Sicherheit ihrer Kinder.

Kircheib. Spielplatz, Mehrzweckhalle, Bushaltestelle - all dies befindet sich in der 30er-Zone in der Limbacherstraße in Kircheib. Doch das scheint die Raser nicht abzuhalten, hier regelmäßig mit Spitzengeschwindigkeiten durch zu brettern.

