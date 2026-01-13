Ein Neujahrskonzert diente vor allem als öffentliche Generalprobe für die jüngsten und schon geübteren Schüler der Kreismusikschule Altenkirchen, die sich gerade auf den Wettbewerb „Jugend musiziert“ und andere renommierte Wertungsspiele vorbereiten.
Mit federnden Schritten marschiert der kleine Willi Koloska in Richtung Bühne, hangelt sich auf den Klavierstuhl und schlägt sein buntes Notenheft auf. Ein kecker Blick ins Publikum, dann setzt der Knirps zu seinen beiden Beiträgen an, den Volksweisen „Sur le pont d´Avignon“ und „Schneeflöckchen, Weißröckchen“.