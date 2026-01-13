Kleine und größere Pianisten Mit liebevoller Motivation zum musikalischen Auftritt Julia Hilgeroth-Buchner 13.01.2026, 09:00 Uhr

i Beethoven, Chopin, Debussy: Fantastische Leistungen brachten die fortgeschrittenen Jugendlichen, die in Kürze an diversen Wettbewerben teilnehmen und entsprechend schwere Literatur vortragen müssen. Julia Hilgeroth-Buchner

Ein Neujahrskonzert diente vor allem als öffentliche Generalprobe für die jüngsten und schon geübteren Schüler der Kreismusikschule Altenkirchen, die sich gerade auf den Wettbewerb „Jugend musiziert“ und andere renommierte Wertungsspiele vorbereiten.

Mit federnden Schritten marschiert der kleine Willi Koloska in Richtung Bühne, hangelt sich auf den Klavierstuhl und schlägt sein buntes Notenheft auf. Ein kecker Blick ins Publikum, dann setzt der Knirps zu seinen beiden Beiträgen an, den Volksweisen „Sur le pont d´Avignon“ und „Schneeflöckchen, Weißröckchen“.







