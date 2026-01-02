Mit Heritage leben vergangene Musikmomente wieder auf 

Das Konzept mag makaber klingen, die Musiker selbst scherzen über eine „Art Friedhofskapelle“. Aber: Im Kulturwerk in Wissen war jetzt wieder zu hören, wie lebendig das musikalische Erbe verstorbener Musik-Größen ist.
Lesezeit 3 Minuten
„Einmal Wissen, dieses bleibt für immer...“ Wo sonst, als beim großartigen Heritage-Konzert im Kulturwerk in Wissen kommt diese (minimal veränderte) Liedzeile voll zur Geltung? Der Super-Hit „Am Fenster“ der früheren DDR-Rockband City war nur einer der Höhepunkte, die das Publikum im ausverkauften Haus genießen durfte.