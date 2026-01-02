Live im Kulturwerk in Wissen Mit Heritage leben vergangene Musikmomente wieder auf Elmar Hering 02.01.2026, 14:30 Uhr

i Mit der Ballade "To Love Somebody" von den Bee Gees traten (von links) Lothar Jung, Bernd Gudernatsch, Joi Dreisbach und Armin Lübcke in den Vordergrund. Elmar Hering

Das Konzept mag makaber klingen, die Musiker selbst scherzen über eine „Art Friedhofskapelle“. Aber: Im Kulturwerk in Wissen war jetzt wieder zu hören, wie lebendig das musikalische Erbe verstorbener Musik-Größen ist.

„Einmal Wissen, dieses bleibt für immer...“ Wo sonst, als beim großartigen Heritage-Konzert im Kulturwerk in Wissen kommt diese (minimal veränderte) Liedzeile voll zur Geltung? Der Super-Hit „Am Fenster“ der früheren DDR-Rockband City war nur einer der Höhepunkte, die das Publikum im ausverkauften Haus genießen durfte.







