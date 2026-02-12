Rathaus-Stürmung Herdorf Mit Frauenpower die Narrentage eingeläutet Daniel-D. Pirker 12.02.2026, 13:12 Uhr

i Die Präsidentin des Herdorfer Frauenkarnevals Jana Schlosser heizt die Stimmung während des Rathaussturms im Saal an. Daniel-D. Pirker

Die Frauen geben in der Karnevalssession den Ton an, wie die Rathausstürmung an Altweiber eindrucksvoll demonstriert. Doch auch ein Mann, der vor 150 Jahren im Städtchen geboren wurde und es zu Ruhm brachte, prägt die diesjährige Veranstaltung.

„Frauenpower im Karneval gibt es in Herdorf allemal!“ Mit diesem Satz brachte Stadtbürgermeister Uwe Geisinger beim traditionellen Rathaussturm die Stimmungslage auf den Punkt. Tatsächlich ist die gesamte Session im Städtchen durch und durch Frauen geprägt, wie die Präsidentinnen des Herdorfer Karneval Jana Schlosser und Verena Scheele in ihren Reden deutlich machten.







Artikel teilen

Artikel teilen