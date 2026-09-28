Bilanz im Kreis Altenkirchen
Mit der Nacht der Technik soll es weitergehen
Bis zu 900 Technikbegeisterte nutzten das Angebot der zweiten Nacht der Technik im Landkreis Altenkirchen.
Bis zu 900 Technikbegeisterte nutzten das Angebot der zweiten Nacht der Technik im Landkreis Altenkirchen.
Gaby Wertebach

Die zweite „Nacht der Technik“ im Kreis Altenkirchen ist Geschichte. In zwei Jahren soll es eine dritte Auflage geben. Für eine Bilanz und einen Ausblick haben wir mit Wirtschaftsförderer Lars Kober gesprochen.

Lesezeit 2 Minuten
„Das wird sicherlich nicht die letzte Nacht der Technik gewesen sein.“ Lars Kober, Chef der Wirtschaftsförderung im Kreis Altenkirchen, blickt nach dem zweiten Event dieser Art optimistisch in die Zukunft. Bei der zweiten Auflage der vom Verein Deutscher Ingenieure (VDI) veranstalteten Zusammenkunft hatten 19 regionale Unternehmen und Bildungseinrichtungen ihre Türen geöffnet, bis zu 900 Technikbegeisterte hatten das Angebot wahrgenommen, sich ...
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