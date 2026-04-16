20 Jahre Möbel, Deko und mehr Mit der Landpartie in Wissen einen Traum erfüllt Sonja Roos 16.04.2026, 20:00 Uhr

i Andrea Schupp vor ihrem Geschäft Landpartie in Wissen. Die 67-Jährige erfüllte sich vor 20 Jahren, als ihre vier Kinder groß waren, einen Traum, indem sie ihr Hobby zum Beruf machte. Andrea Schupp

Was tun, wenn die Kinder flügge werden und das Haus verlassen? Viele suchen sich ein Hobby, Andrea Schupp aus Wissen hat vor 20 Jahren ihr Hobby zum Beruf gemacht. So lange gibt es ihr Geschäft, die Landpartie, nämlich schon.

Was tun, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Manche Frauen suchen sich ein neues Hobby – Andrea Schupp aus Wissen hat vor genau 20 Jahren einfach ihr Hobby zum Beruf gemacht. Die gelernte Erzieherin, die viele Jahre im katholischen Kindergarten in Wissen tätig war, hatte mit vier Kindern genug zu tun.







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