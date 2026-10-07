Kneipen im Kreis Altenkirchen
Mit der Kegelbar geht Alte Post in Wissen in die Vollen
Mit ihren beiden Bahnen ist die Kegelbar der Alten Post in Wissen ein gefragter Freizeittreffpunkt.
Mit ihren beiden Bahnen ist die Kegelbar der Alten Post in Wissen ein gefragter Freizeittreffpunkt.
Elmar Hering

Es wäre falsch, traditionelle Kegelbahnen als aussterbendes Relikt der Vergangenheit abzutun. Gegenwart und Zukunft können sehr lebendig sein. Ein Beispiel aus Wissen.

Lesezeit 2 Minuten
Entgegen dem Klischee vom Hobby ergrauter Klubs findet das Kegeln mehr und mehr Anklang auch beim jüngeren Publikum. Das jedenfalls ist die Feststellung in der Kegelbar des Hotel-Restaurants Alte Post in Wissen. Wir sprachen mit Rafael German, Inhaber und Betreiber des gastronomischen Gesamtkomplexes, über den Ist-Zustand sowie über Ziele und Wünsche.
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Kreis AltenkirchenGastronomie

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