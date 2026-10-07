Es wäre falsch, traditionelle Kegelbahnen als aussterbendes Relikt der Vergangenheit abzutun. Gegenwart und Zukunft können sehr lebendig sein. Ein Beispiel aus Wissen.
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Entgegen dem Klischee vom Hobby ergrauter Klubs findet das Kegeln mehr und mehr Anklang auch beim jüngeren Publikum. Das jedenfalls ist die Feststellung in der Kegelbar des Hotel-Restaurants Alte Post in Wissen. Wir sprachen mit Rafael German, Inhaber und Betreiber des gastronomischen Gesamtkomplexes, über den Ist-Zustand sowie über Ziele und Wünsche.